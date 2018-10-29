2018-10-29T17:01:30+03:00
Общество

ВТБ стал партнером крупнейшего форума малого бизнеса в ЮФО «Дело за малым»

18-19 октября при поддержке ВТБ в Краснодаре прошел форум «Дело за малым. Цифровая трансформация»
Иван ЕГОРОВ
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В мероприятии приняли участие более девяти тысяч начинающих предпринимателей и владельцев бизнеса, а также эксперты, бизнес-тренеры и представители региональных органов власти.

Программа форума включала лекции, деловые игры, мастер-классы и дискуссии на самые различные темы: управление, личностный рост, налогообложение, рыночные тенденции. Участники обсудили наиболее востребованные в регионе направления бизнеса, новые эффективные методы коммуникации, работающие модели потребления и перспективы развития предпринимательства в эпоху цифровой революции.

В рамках мероприятия прошел круглый стол «Цифровая трансформация экспорта: «Alibaba.com - новая точка роста для развития бизнеса», в котором принял участие Илья Абуд, ди ректор по развитию бизнеса департамента малого бизнеса банка ВТБ. Эксперт рассказал о возможностях для предпринимателей по выходу на международные рынки через крупнейшие мировые электронные торговые площадки.

«У малого бизнеса есть хороший потенциал для выхода на зарубежные рынки: продукция предпринимателей востребована. Чтобы помочь предпринимателям-экспортерам мы представили уникальный по своей сути электронный сервис банковского обслуживания - B2В-платформу, позволяющую бизнесменам перевести свой бизнес в онлайн. Один из модулей платформы – «Экспорт- менеджер», позволяющий в режиме одного окна определить наиболее подходящую международную платформу, получить меры государственной поддержки, изучить обучающие материалы, а так же начать продавать и обрабатывать заказы на наиболее популярных международные маркетплейсы с помощью нашей платформы», - отметил Илья Абуд.

В рамках форума при поддержке ВТБ также прошел региональный этап национальной премии «Бизнес –Успех», на котором банк вручил награду победителю в номинации «Лучший интернет проект».

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