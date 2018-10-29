В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от стихии

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-29T17:14:54+03:00

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По последним данным, пострадавшими от стихийного бедствия в Сочи признаны 1033 человека. Эти сведения до сих пор уточняются, вечером планируют полностью закончить подворовые обходы.

В Адлерском районе большего всего пострадавших – 912, в Хостинском - 59, в Лазаревском – 62. Этим сочинцам положена материальная помощь. Меньше всего пострадал от удара стихии Центральный район, там выплаты никому не требуются.

Губернатор Вениамин Кондратьев определил спектр материальной компенсации для жителей края, которые находились и имеют жилье в зонах ЧС.

- Речь идет о единовременной финансовой помощи, которую окажут в связи с утратой имущества первой необходимости. 50 тысяч на каждого члена семьи выплатят в случае частичной утраты собственности, при полной утрате, пострадавшим выделят – 100 тысяч, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Оперативные пункты по приёму заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, расположены по следующим адресам.

Лазаревский район:

1) управление социальной защиты населения в Лазаревском районе ( ул. Лазарева, 56);

2) центр социального обслуживания населения в посёлке Совет-Квадже (пер. Сибирский, 1);

3) школа № 79 в посёлке Макопсе (ул. Свободы, 30);

4) школа № 84 в посёлке Совет-Квадже (ул. Сибирская, 10);

5) школа № 93 в посёлке Аше (ул. Туристская, 23).

Адлерский район:

1) управление социальной защиты населения в Адлерском районе (ул. Свердлова, 73);

2) администрация Адлерского района (ул. Кирова, 53).

Хостинский район:

1) управление социальной защиты населения в Хостинском районе (ул. Грибоедова, 17);

2) центр социального обслуживания населения Хостинского района, отделение семьи и детства (ул. 50-лет СССР, 14).

- Паспорт или свидетельство о рождении, а также заявление и лицевой счёт для перечисления средств необходимы для произведения выплат, - рассказали «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.