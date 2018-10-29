В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от стихии
По последним данным, пострадавшими от стихийного бедствия в Сочи признаны 1033 человека. Эти сведения до сих пор уточняются, вечером планируют полностью закончить подворовые обходы.
В Адлерском районе большего всего пострадавших – 912, в Хостинском - 59, в Лазаревском – 62. Этим сочинцам положена материальная помощь. Меньше всего пострадал от удара стихии Центральный район, там выплаты никому не требуются.
Губернатор Вениамин Кондратьев определил спектр материальной компенсации для жителей края, которые находились и имеют жилье в зонах ЧС.
- Речь идет о единовременной финансовой помощи, которую окажут в связи с утратой имущества первой необходимости. 50 тысяч на каждого члена семьи выплатят в случае частичной утраты собственности, при полной утрате, пострадавшим выделят – 100 тысяч, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.
Оперативные пункты по приёму заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, расположены по следующим адресам.
Лазаревский район:
1) управление социальной защиты населения в Лазаревском районе ( ул. Лазарева, 56);
2) центр социального обслуживания населения в посёлке Совет-Квадже (пер. Сибирский, 1);
3) школа № 79 в посёлке Макопсе (ул. Свободы, 30);
4) школа № 84 в посёлке Совет-Квадже (ул. Сибирская, 10);
5) школа № 93 в посёлке Аше (ул. Туристская, 23).
Адлерский район:
1) управление социальной защиты населения в Адлерском районе (ул. Свердлова, 73);
2) администрация Адлерского района (ул. Кирова, 53).
Хостинский район:
1) управление социальной защиты населения в Хостинском районе (ул. Грибоедова, 17);
2) центр социального обслуживания населения Хостинского района, отделение семьи и детства (ул. 50-лет СССР, 14).
- Паспорт или свидетельство о рождении, а также заявление и лицевой счёт для перечисления средств необходимы для произведения выплат, - рассказали «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.