В Краснодаре неизвестные вырубили деревья на улице Атарбекова

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-29T18:29:50+03:00

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Жители Краснодара не досчитались деревьев у себя под окнами. Неизвестные вырубили аллею, росшую на улице Атарбекова.

Последствия работы дровосеков люди обнаружили утром, когда вышли из дома. Раньше здесь росли несколько десятков елей. После вырубки остались лишь обрубки стволов.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- Была красивая аллея. А теперь? Что ж за вредители в городе? - негодует один из жителей Краснодара Сергей Демидов.

Власти города сейчас устанавливают тех, кто срубил деревья, проверяют, действительно ли ели срубили незаконно.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- В обстоятельствах случившегося разбираемся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Если окажется, что дровосеки срубили деревья без разрешительного документа, тогда нарушителей оштрафуют, а также заставят оплатить посадку новых деревьев.