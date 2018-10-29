2018-10-29T18:29:50+03:00
Общество

В Краснодаре неизвестные вырубили деревья на улице Атарбекова

Власти города намерены найти виновных [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Сергей ДЕМИДОВ.Фото: Сергей ДЕМИДОВ.
Изменить размер текста:

Жители Краснодара не досчитались деревьев у себя под окнами. Неизвестные вырубили аллею, росшую на улице Атарбекова.

Последствия работы дровосеков люди обнаружили утром, когда вышли из дома. Раньше здесь росли несколько десятков елей. После вырубки остались лишь обрубки стволов.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- Была красивая аллея. А теперь? Что ж за вредители в городе? - негодует один из жителей Краснодара Сергей Демидов.

Власти города сейчас устанавливают тех, кто срубил деревья, проверяют, действительно ли ели срубили незаконно.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

- В обстоятельствах случившегося разбираемся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Если окажется, что дровосеки срубили деревья без разрешительного документа, тогда нарушителей оштрафуют, а также заставят оплатить посадку новых деревьев.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более тысячи кубанских казаков помогают расчистить затопленные районы
В Анапе иномарка с водителем упала с обрыва
В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от стихии
ВТБ стал партнером крупнейшего форума малого бизнеса в ЮФО «Дело за малым»
Застройщик АСК помог чемпионке мира по боксу Анастасии Шамоновой решить жилищный вопрос
В краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головой
Пострадавшим от стихии предпринимателям окажут финансовую помощь
«ЮгСтройИнвест» объявил старт продаж в Краснодаре
На Кубани поймали виновника 25 краж
Устранить последствия подтопления в Сочи планируется до конца недели
У жителя станицы Бесскорбной изъято 1,5 килограмма наркотиков
Найдены пропавшие в Отрадненском районе сестры Дмитриевы
На Кубани спасатели продолжают искать парня, пропавшего без вести во время стихии
Кубанские медики посетили 9 тысяч домов в подтопленных районах Кубани
За уличный грабеж арестовали жителя поселка Индустриального
В Краснодаре начался суд по делу «краснодарских каннибалов» над Натальей Бакшеевой
В Краснодаре за сбыт наркотиков задержали жителя Адыгеи
Почти две тысячи пассажиров задержанных поездов выехали из гостиниц Адлера