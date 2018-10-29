В Анапе иномарка с водителем упала с обрыва
В районе Высокого берега полицейские обнаружили разбитый автомобиль «Форд Транзит», чуть позже недалеко от раскрученной иномарки обнаружили и тело владельца. По всей видимости, автомобилист вылетел с дороги на большой скорости. А пока машина была в свободном полете, его выкинуло из салона.
Погибший – житель Анапы. Мужчине было 29 лет. У него остался годовалый ребёнок.
В полиции Анапы уточнили, что вся собранная информация будет передана Следственный отдел Анапы Следственного комитета России. Там проведут дополнительную проверку обстоятельств гибели анапчанина и примут решение о возбуждении уголовного дела, если в случившемся будет обнаружен криминал, либо об отказе от возбуждения такого дела.