2018-10-29T18:21:24+03:00
Происшествия

В Анапе иномарка с водителем упала с обрыва

Автомобилист погиб
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/pva_anapaФото: https://vk.com/pva_anapa
Изменить размер текста:

В районе Высокого берега полицейские обнаружили разбитый автомобиль «Форд Транзит», чуть позже недалеко от раскрученной иномарки обнаружили и тело владельца. По всей видимости, автомобилист вылетел с дороги на большой скорости. А пока машина была в свободном полете, его выкинуло из салона.

Погибший – житель Анапы. Мужчине было 29 лет. У него остался годовалый ребёнок.

В полиции Анапы уточнили, что вся собранная информация будет передана Следственный отдел Анапы Следственного комитета России. Там проведут дополнительную проверку обстоятельств гибели анапчанина и примут решение о возбуждении уголовного дела, если в случившемся будет обнаружен криминал, либо об отказе от возбуждения такого дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более тысячи кубанских казаков помогают расчистить затопленные районы
В Краснодаре неизвестные вырубили деревья на улице Атарбекова
В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от стихии
ВТБ стал партнером крупнейшего форума малого бизнеса в ЮФО «Дело за малым»
Застройщик АСК помог чемпионке мира по боксу Анастасии Шамоновой решить жилищный вопрос
В краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головой
Пострадавшим от стихии предпринимателям окажут финансовую помощь
«ЮгСтройИнвест» объявил старт продаж в Краснодаре
На Кубани поймали виновника 25 краж
Устранить последствия подтопления в Сочи планируется до конца недели
У жителя станицы Бесскорбной изъято 1,5 килограмма наркотиков
Найдены пропавшие в Отрадненском районе сестры Дмитриевы
На Кубани спасатели продолжают искать парня, пропавшего без вести во время стихии
Кубанские медики посетили 9 тысяч домов в подтопленных районах Кубани
За уличный грабеж арестовали жителя поселка Индустриального
В Краснодаре начался суд по делу «краснодарских каннибалов» над Натальей Бакшеевой
В Краснодаре за сбыт наркотиков задержали жителя Адыгеи
Почти две тысячи пассажиров задержанных поездов выехали из гостиниц Адлера