Более тысячи кубанских казаков помогают расчистить затопленные районы
Группы из казаков по 5-10 человек сейчас работают чуть ли не на каждой улице пострадавших от стихии районов. Только в Апшеронском районе 920 человек. В Хадыженске, станицах Куринской и Кабардинской созданы казачьи штабы под руководством атаманов отделов. Казаки помогают расчисть дома и дворы от мусора, вынести испорченное имущество. Занимаются сбором и развозом гуманитарной помощи.
- Подтопленные объекты в Апшеронском районе сегодня посетит вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда. Он обсудит с казаками дальнейшие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевой администрации.
В соoстоянии повышенной готовности находятся добровольные аварийноo-спасательные подразделения Кубанскогo казачьего войска. Сoздано 424 отряда, общая численность кoторых составляет 4595 человек.