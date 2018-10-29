Более тысячи кубанских казаков помогают расчистить затопленные районы

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-29T19:01:16+03:00

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Группы из казаков по 5-10 человек сейчас работают чуть ли не на каждой улице пострадавших от стихии районов. Только в Апшеронском районе 920 человек. В Хадыженске, станицах Куринской и Кабардинской созданы казачьи штабы под руководством атаманов отделов. Казаки помогают расчисть дома и дворы от мусора, вынести испорченное имущество. Занимаются сбором и развозом гуманитарной помощи.

- Подтопленные объекты в Апшеронском районе сегодня посетит вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда. Он обсудит с казаками дальнейшие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В соoстоянии повышенной готовности находятся добровольные аварийноo-спасательные подразделения Кубанскогo казачьего войска. Сoздано 424 отряда, общая численность кoторых составляет 4595 человек.