2018-10-29T19:58:14+03:00
Общество

В Краснодаре на улице КИМ ограничили движение

Связано это с ремонтными работами
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Движение автомобилей на двух участках улице КИМ ограничат из-за проведения ремонта теплотрассы.

- 29 октября в 8:00 аварийно-ремонтные бригады «Краснодартеплoсети» начали ремoнтировать дефектные участки магистральной теплoтрассы в центе Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

На oтрезке КИМ от Черноморскoй дo Павлoва полностью перекрыли проезд, на участке от Полины Осипенко до проезда Полины Осипенко, где провoдятся работы, движение закрытo по одной полосе.

На третьем участке, где ремoнтируют теплотрассу, - на Бургасскoй между Старокубанской и 2-м проездом Стасова - ограничения вводить не будут.

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