На Кубани старшину присяжных осудят за любовь к преступнику

СЕГОДНЯ 20:39 2018-10-29T20:39:18+03:00

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Теперь даме грозит наказание за воспрепятствование правосудию. Героиней истории стала 39-летняя жительница Краснодара. Так случилось, что дама влюбилась в подсудимого, да так, что решила – быть ненаглядному на свободе. Вот и подумала, что, будучи старшиной присяжных заседателей, сможет воздействовать на приговор суда, чтобы освободить мужчину из-под стражи

- По данным следствия, несмотря на отсутствие доказательств непричастности мужчины к похищениям людей, женщина собиралась проголосовать за его невиновность, а после самоотвода она наладила контакт с адвокатом и заявляла о намерении склонить присяжных к оправдательному приговору, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю

В краевой прокуратуре отметили, что дело касалось группы людей, которых судили за убийство, грабеж, разбой, похищение человека и другие тяжкие преступления.

Влюбленную даму удалось разоблачить, в итоге задержали. Свою вину она признала в полном объеме. Сейчас она ждет суда, но к любимому стала немножечко ближе.