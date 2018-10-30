2018-10-30T18:52:31+03:00
Общество

В Краснодаре закончили ремонт на участке улицы Гагарина

Рабочие обновили почти два километра дороги
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре дорожники полностью завершили ремонт на улице Гагарина на участке от Герцена до Парковой. Бригады рабочих уложили финальный слой асфальта на проезжей части, а также на съездах во дворы.

- Кроме того, они отремонтировали тротуары, установили бордюры и новые люки, заменили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Сейчас работы продолжают еще на двух участках улицы Гагарина. Техника гудит на отрезках от Парковой до Аэродромной, а также от Каляева до Герцена.

Завершить работы планируют до конца ноября.

- Таким образом, будет полностью отремонтирована улица Гагарина, - сообщили в администрации города. - Закончатся работы и на подъездной дороге к НСТ «Кубанское яблоко».

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