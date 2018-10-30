Прокуратура Кубани проверяет условия содержания львицы, напавшей на девочку

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-30T08:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Краснодарского края заинтересовалась инцидентом в селе Успенском, где во время циркового представления львица набросилась на четырехлетнюю девочку.

- Ведомством проводится проверка об охране и использовании объектов животного мира при содержании в неволе, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет). В рамках расследования уголовного дела задержан 51-летний директор передвижного цирка.

Сейчас состояние девочки стабильное. В ближайшее время ее переведут в в Краснодар, где медпомощь ей будут оказывать врачи Детской краевой клинической больницы.