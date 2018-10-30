2018-10-30T08:36:36+03:00
Происшествия

На Кубани обнаружили вспышки африканской чумы свиней

Заразу обнаружили в результате лабораторных исследований
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты регионального Россельхознадзора выявили вспышки африканской чумы свиней на Кубани. Вирус нашли в «Павловском мясокомбинате». Там в пробах биоматериала, отобранных от погибших свиней, и обнаружили эту заразу.

- Сейчас на инфицированном объекте работают специалисты государственной ветслужбы Краснодарского края под контролем экспертов нашего ведомства, - сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. - В месте регистрации АЧС проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вируса.

НА ЗАМЕТКУ

В случае сокрытия фактов заболевания АЧС хозяевам свиней грозит уголовная ответственность. А если докажут, что фермер намеренно заразил других свиней, то могут дать до двух лет тюрьмы.

- Это уже совсем крайняя мера. Обычно суд обязует компенсировать ущерб. Но суммы там серьезные, они свободно достигают и переваливают за миллион рублей, - пояснил заместитель начальника отдела госветеринарного надзора краевого Россельхознадзора Виктор Ткачев.

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