На Кубани обнаружили вспышки африканской чумы свиней

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-30T08:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили вспышки африканской чумы свиней на Кубани. Вирус нашли в «Павловском мясокомбинате». Там в пробах биоматериала, отобранных от погибших свиней, и обнаружили эту заразу.

- Сейчас на инфицированном объекте работают специалисты государственной ветслужбы Краснодарского края под контролем экспертов нашего ведомства, - сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. - В месте регистрации АЧС проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вируса.

НА ЗАМЕТКУ

В случае сокрытия фактов заболевания АЧС хозяевам свиней грозит уголовная ответственность. А если докажут, что фермер намеренно заразил других свиней, то могут дать до двух лет тюрьмы.

- Это уже совсем крайняя мера. Обычно суд обязует компенсировать ущерб. Но суммы там серьезные, они свободно достигают и переваливают за миллион рублей, - пояснил заместитель начальника отдела госветеринарного надзора краевого Россельхознадзора Виктор Ткачев.