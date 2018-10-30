В Адыгее ущерб от паводка составил 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-30T09:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода бушевала не только на Черноморском побережье, но и в Адыгее. Напомним, в Майкопе 25 октября за двое суток выпала месячная норма осадков. Из-за сильных ливней были подтоплены несколько улиц в городе, станице Ханской, хуторе Северо-Восточные сады. В районе горного Гузерипля поднялась река Белая, из-за чего часть дороги и территории поселка оказались затоплены.

Ориентировочная сумма ущерба от паводка составила 3 миллиона рублей.

- В результате паводков от затяжных дождей подтоплено 227 подворий в трех муниципальных образованиях, - сообщила вице-премьер региона Наталья Широкова. - В Майкопе из-за стихии пострадало 34 дома.

Всем пострадавшим от стихии выплатят единовременное пособие. Размер его и сроки получения материальной помощи сейчас определяют власти республики.