На Кубани полностью восстановили электроснабжение после наводнения

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-30T09:28:12+03:00

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Во всех подтопленных районах Краснодарского края восстановили электроснабжение. Напомним, стихия, которая бушевала на Черноморском побережье 24 и и 25 октября, обесточила 18 насeлeнных пунктах. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах без света в общей сложности остались более 33 тысячи человек.

30 октября, по данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, электричество есть во всех пострадавших от непогоды населенных пунктах края.

- К аварийно-восстановительным работам привлекли 61 бригаду в составе 262 человек и 95 единиц техники, - говорится в сообщении.

Сейчас в крае проводятся восстановительные работы. Для транспорта после ремонта открыли большинство дорог, в том числе федеральную трассу в Сочи и железнодорожный мост на перегоне Шепси - Водопадный.