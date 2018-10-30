В Краснодаре во время пожара в доме погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-30T09:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось накануне вечером в Пашковском микрорайоне Краснодара.

- Когда подразделения прибыли на место, выяснилось, что горит частный жилой дом на улице Старокорсунской. Площадь пожара - 40 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Огонь тушили девять человек и три единицы техники.

В 22:15 возгорание было ликвидировано.

Как стало известно «КП» - Кубань», в доме находилось четыре человека, двое из которых погибли во время пожара.

- Один мужчина скончался в карете скорой помощи, тело второго - спасатели обнаружили в развалах после тушения пожара, - пояснили источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причины случившегося.