В Краснодаре во время пожара в доме погибли двое мужчин
ЧП случилось накануне вечером в Пашковском микрорайоне Краснодара.
- Когда подразделения прибыли на место, выяснилось, что горит частный жилой дом на улице Старокорсунской. Площадь пожара - 40 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Огонь тушили девять человек и три единицы техники.
В 22:15 возгорание было ликвидировано.
Как стало известно «КП» - Кубань», в доме находилось четыре человека, двое из которых погибли во время пожара.
- Один мужчина скончался в карете скорой помощи, тело второго - спасатели обнаружили в развалах после тушения пожара, - пояснили источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причины случившегося.
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