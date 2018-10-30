Из-за ноябрьских праздников пенсию кубанцам принесут в другие дни

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-30T09:38:54+03:00

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Так как 4 ноября - выходной день. В это время вся страна отметит День народного единства. То и график выплат пенсий в этом месяце изменился. Одним краснодарцам деньги принесут на день раньше, другим – позже.

- В ноябре организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края и в городских отделениях Краснодара: если деньги должны были получить 3, 4 ноября по графику, то на руки их выдадут в этом месяце 3 числа. Если выплатные дни – 5 и 6-е, пенсия придет шестого ноября, - пояснили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю.

А после 6 ноября почтальоны разнесут деньги как и положено – по графику.

А вот если люди получают пенсию в банке, то здесь ничего не меняется.

Всего же на Кубани проживает свыше 1,6 млн. человек, которые получают пенсии.