Завершилось расследование дела о краже в Курганинском районе

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-30T10:08:10+03:00

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- В дежурную часть Курганинского района поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил об исчезновении 30 тыс. рублей. Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший, положив деньги в бардачок машины и не заперев ее, отлучился на несколько минут. Вернувшись, он не обнаружил средств,- сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к краже 18-летнего местного жителя. В отделе полиции юноша рассказал, что, идя по улице, увидел, как потерпевший не запер автомобиль. 18-летний местный житель проник в машину и забрал оттуда денежные средства, которые позже потратил на личные нужды.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Юноше грозит до 5 лет лишения свободы