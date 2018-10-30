Возобновлено движение грузовых поездов в Сочи

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-30T10:02:10+03:00

Железнодорожники продолжают предпринимать все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия стихии.

Пять составов уже прибыло в Туапсе

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Движение груховых поездов в направлении Сочи восстановлено. Напомним, из-за сели, который разрушил пути во время наводнения на участке Шепси-Водопадный, были задержаны 84 грузовых состава. И вот постепенно поезда входят в график.

- Пять грузовых составов с топливом и продовольствием уже прибыло в Туапсе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД.

В ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график.

- На полную нормализацию движения может понадобится еще около суток, - добавляют в РЖД. - Железнодорожники делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия стихии.