В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы в зоне паводков

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-30T10:19:55+03:00

К ликвидации последствий ЧС привлекли более 5200 человек и 610 единиц техники

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Сильные ливни, прошедшие 24 октября в Краснодарском крае привели к стихийному бедствию. Горные реки и ручьи вышли из берегов, из-за чего пострадали Туапсе, Хадыженск, Сочи и окрестные хутора, села и станицы - всего 27 населенных пунктов.

Сейчас в этих районах продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы. Населению оказывают всестороннюю помощь. Не прекращают свою работу оценочные комиссии, которые проводят компенсационные выплаты из бюджета Краснодарского края и информируют население о складывающейся обстановке и выполняемых мероприятиях.

Власти края к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекли более 5200 человек и 610 единиц техники, в том числе от МЧС России – 496 человек и 118 единиц техники.

Энерго-и водоснабжение в затопленных областях восстановили в полном объеме. Около 200 человек, пострадавших от разгула стихии, находятся в 6 пунктах временного размещения. В гостиничном фонде Адлеровского района размещены 82 человека.

В Туапсинский район из резерва материальных ресурсов МЧС России доставили 20 тепловых пушек мощностью 20 кВт. От администрации края 317 передвижных воздухонагревателей мощностью 3,3 кВт распределили по муниципальным образованиям. Также пострадавшим доставили 85 тонн бутилированной воды и 4,4 тонны гуманитарной помощи.

В ходе восстановительных работ, служба МЧС провела просушку 50 частных домов и одной школы. Из 189 домов и придомовых территорий осуществили откачку воды, также 1200 частных территорий и 872 зданий очистили от мусора, камней.

- Жители, оказавшиеся в зоне бедствия, 64 раза позвонили с различными просьбами на телефон «Горячей линии», специалисты оказали психологическую помощь 273 пострадавшим от паводков жителям, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.