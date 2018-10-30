СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-30T10:54:14+03:00

В Темрюкском районе задержали мужчину, который из ревности сжег имущество

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел ОМВД России по Темрюкскому району завершил расследование уголовного дела против 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Мужчина обратился в отделение полиции с сообщением о том, что у него сгорел сарай. По подсчетам специалистов сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехал на место происшествия. Осмотрев территорию, правоохранители выяснили, что причиной пожара был поджог, а злоумышленник проник во двор дома потерпевшего через забор.

Сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления. Им оказался бывший супруг сожительницы заявителя. Злоумышленник поджег сарай из ревности.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.