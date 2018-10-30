Задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-30T10:52:43+03:00

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- На посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД остановили 29-летнего жителя Свердловской области для проверки документов. Мужчина с явными признаками наркотического опьянения находился за рулем автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы провели досмотр и обнаружили в нижнем белье задержанного пакетики с порошкообразным веществом. Экспертами доказано, что содержимое изъятого – мефедрон. Общая масса наркотика 200 гр.

В отделе полиции задержанный рассказал, что приобрел запрещенное вещество в Ростовской области для личного употребления.

Следственным отделом ОМВД в отношении жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас по решению суда мужчина отбывает наказание в виде 10 суток административного ареста.