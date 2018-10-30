В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-30T11:00:51+03:00

Им запретили въезд в Россию на 5 лет

Изменить размер текста: A A

- Накануне правоохранительные органы провели проверки соблюдения российского законодательства иностранными гражданами. В ходе оперативных работ сотрудниками полиции выявлены трудовые мигранты на одной из частных строек курортного поселка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, двое иностранных граждан больше месяца работают без официального разрешения. Также установлено, что они нарушили порядок пребывания на территории России.

Иностранцев привлекли по ст. 18.10 и ст. 18.8 КоАП РФ. В суде мужчинам выписали штраф и выдворили из России. Также данным гражданам нельзя в течение 5 лет въезжать на территорию страны. Напомним, что при нарушении этого запрета мужчинам грозит уголовное наказание.