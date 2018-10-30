2018-10-30T11:00:51+03:00
Общество

В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей

Им запретили въезд в Россию на 5 лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителейВ Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей
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- Накануне правоохранительные органы провели проверки соблюдения российского законодательства иностранными гражданами. В ходе оперативных работ сотрудниками полиции выявлены трудовые мигранты на одной из частных строек курортного поселка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, двое иностранных граждан больше месяца работают без официального разрешения. Также установлено, что они нарушили порядок пребывания на территории России.

Иностранцев привлекли по ст. 18.10 и ст. 18.8 КоАП РФ. В суде мужчинам выписали штраф и выдворили из России. Также данным гражданам нельзя в течение 5 лет въезжать на территорию страны. Напомним, что при нарушении этого запрета мужчинам грозит уголовное наказание.

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