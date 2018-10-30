2018-10-30T11:24:24+03:00
Происшествия

В Анапском районе три человека пострадали в ДТП

Происшествие случилось 29 октября около одиннадцати часов вечера
Александра ПОДУШКО
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фото: пресс-службы УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краюфото: пресс-службы УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краю
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Сотрудники ГИБДД выяснили, что 18-летний молодой человек, управляя мотоциклом Yamaha TDM, совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по пешеходной части. У парня не было права управления, так как водительское удостоверение он не получал.

ДТП произошло на улице Советской в поселке Супсех, в результате которого три человека получили ранения различной тяжести. Водитель мотоцикла, 42-летний и 36-летний мужчины с травмами были госпитализированы в отделение скорой помощи.

-Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краю.

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