В Анапском районе три человека пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-30T11:24:24+03:00

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Сотрудники ГИБДД выяснили, что 18-летний молодой человек, управляя мотоциклом Yamaha TDM, совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по пешеходной части. У парня не было права управления, так как водительское удостоверение он не получал.

ДТП произошло на улице Советской в поселке Супсех, в результате которого три человека получили ранения различной тяжести. Водитель мотоцикла, 42-летний и 36-летний мужчины с травмами были госпитализированы в отделение скорой помощи.

-Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краю.