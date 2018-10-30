2018-10-30T12:00:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре ищут свидетелей смерти мужчины, которого нашли в водоеме на Восточно-Кругликовской

Александр Чернухин погиб при невыясненных обстоятельствах в декабре 2017 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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Правоохранители просят помочь в расследовании гибели 29-летнего краснодарца Александра Чернухина.

В ноябре 2017 года «КП» - Кубань» сообщалось, что полиция краевой столицы объявила в розыск мужчину. Он вышел из дома улице Восточно-Кругликовской, 46/А и не вернулся.

Следком выяснил, что произошло это в районе 03:45 11 ноября.

- Александр заходил в кафе «Парус» на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы, - сообщается «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Однако после этого его никто не видел.

14 декабря 2017 года тело молодого человека обнаружили в водоеме неподалеку от кафе.

Место, где нашли Александра.

Место, где нашли Александра.

Следствие обращается ко всем, кто мог видеть молодого человека в этот день, с просьбой сообщить об этом по телефону 8 (861) 268-61-76.

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