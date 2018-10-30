2018-10-30T11:51:28+03:00
Авто

На дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДД

Из них около 22181 – это нарушение скоростного режима
Александра ПОДУШКО
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На дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДДНа дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За дорогами Краснодарского края следили 893 сотрудника Госавтоинспекции. Службу несли 40 пеших и 417 автопатрулей.

В регионе 29 октября выявили 24658 нарушений правил дорожного движения, 22181 раз водители превысили скоростной режим.

35 материалов составили сотрудники Госавтоинспекции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявили 303 водителей, которые находились в машинах, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. 273 автолюбителя решили растонировать свой транспорт на месте. Пешеходы, тоже не были оставлены без внимания. Они нарушили правила дорожного движения 134 раза.

- За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения кроме административной ответственности предусмотрена и уголовная. В соответствии п. 2.7 ПДД запрещается управлять автомобилем в состоянии опьянения, под действием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезном или утомленном состоянии, - сообщают в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

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