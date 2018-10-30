2018-10-30T12:13:31+03:00
Общество

На дорогах Краснодара приставы ловят должников

За невыплату налогов уже наложили аресты на «Mercedes-Benz» и Ниву
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На дорогах Краснодара приставы ловят должниковНа дорогах Краснодара приставы ловят должников
Изменить размер текста:

- В Краснодаре на дорогах с большим количеством проезжающего транспорта судебные приставы и работники налоговой службы применили аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»,- об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы провели дежурство на одном из выездов из города. Автомобили, номера которых высвечивались в «Дорожном приставе» как должники, правоохранительные органы останавливали. С неплательщиками сначала проводили разговор, затем выдавали квитанции, оплатить которые нужно в течение пяти дней. Если должник этого не сделал, то сотрудники полиции имеют право пойти на принудительные меры.

Однако уже на два автомобиля наложили арест. Первым стала «Нива». Ее хозяин задолжал по налогам и алиментам свыше 100 тысяч рублей. Машину арестовали, но оставили на использование владельцу. На должника заведут уголовное дело, если он попытается продать авто.

Позже арестовали и даже изъяли «Mercedes-Benz». Такое решение принято в связи с тем, что хозяин автомобиля задолжал государству 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что АПК «Дорожный пристав» используется в Краснодарском крае с 2017 года. Такая система выявления должников призвана успешной. Теперь «Дорожный пристав» начал выявлять неплательщиков на дорогах всей Кубани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Здоровый образ жизни»
Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится
Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря
Сотрудники ДПС зафиксировали на территории Краснодарского края 16 ДТП
В Брюховецком районе бывший инспектор ДПС обвиняется в мошенничестве
В Краснодаре ищут свидетелей смерти мужчины, которого нашли в водоеме на Восточно-Кругликовской
На дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДД
В Анапском районе три человека пострадали в ДТП
Бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука отпустили под домашний арест
В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей
Задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
В Темрюкском районе задержали мужчину, который из ревности сжег имущество
В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы в зоне паводков
Возобновлено движение грузовых поездов в Сочи
Завершилось расследование дела о краже в Курганинском районе
В Краснодаре во время пожара в доме погибли двое мужчин
Из-за ноябрьских праздников пенсию кубанцам принесут в другие дни
В Адыгее ущерб от паводка составил 3 миллиона рублей
На Кубани полностью восстановили электроснабжение после наводнения
На Кубани обнаружили вспышки африканской чумы свиней
Прокуратура Кубани проверяет условия содержания львицы, напавшей на девочку
На Кубани старшину присяжных осудят за любовь к преступнику