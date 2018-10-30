На дорогах Краснодара приставы ловят должников

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-30T12:13:31+03:00

За невыплату налогов уже наложили аресты на «Mercedes-Benz» и Ниву

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- В Краснодаре на дорогах с большим количеством проезжающего транспорта судебные приставы и работники налоговой службы применили аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»,- об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы провели дежурство на одном из выездов из города. Автомобили, номера которых высвечивались в «Дорожном приставе» как должники, правоохранительные органы останавливали. С неплательщиками сначала проводили разговор, затем выдавали квитанции, оплатить которые нужно в течение пяти дней. Если должник этого не сделал, то сотрудники полиции имеют право пойти на принудительные меры.

Однако уже на два автомобиля наложили арест. Первым стала «Нива». Ее хозяин задолжал по налогам и алиментам свыше 100 тысяч рублей. Машину арестовали, но оставили на использование владельцу. На должника заведут уголовное дело, если он попытается продать авто.

Позже арестовали и даже изъяли «Mercedes-Benz». Такое решение принято в связи с тем, что хозяин автомобиля задолжал государству 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что АПК «Дорожный пристав» используется в Краснодарском крае с 2017 года. Такая система выявления должников призвана успешной. Теперь «Дорожный пристав» начал выявлять неплательщиков на дорогах всей Кубани.