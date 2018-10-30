В Брюховецком районе бывший инспектор ДПС обвиняется в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-30T13:25:41+03:00

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Тимашевский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ОМВД России по Брюховецкому району. Его обвиняют в получении взяток с использованием служебного положения.

Следствие выяснило, что 2 июня полицейский патрулировал автодорогу Краснодар-Ейск, в пределах станицы Брюховецкой. Там он остановил автомобиль Hyundai Accent. Инспектор сообщил водителю о том, что тот нарушил ПДД. Но мужчина все отрицал. Объективных доказательств у полицейского не было, так как у него отсутствовали средства видеофиксации. Тем не менее, он сообщил, что у него имеются сведения о правонарушении, и он составит административный протокол в отношении водителя.

Инспектор ДПС добавил, что если мужчина передаст ему 4 000 рублей, то он готов этого не делать. Так они и поступили. Водитель передал купюры полицейскому в пустой пачке из-под сигарет и потом уехал. После это он сообщил о противоправных действиях сотрудника полиции в главное управление МВД по краю. Инспектора задержали, у него обнаружили незаконно полученные деньги.

-Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

- В отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка по результатам которой он был уволен по отрицательным мотивам, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.