Сотрудники ДПС зафиксировали на территории Краснодарского края 16 ДТП

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-30T12:52:30+03:00

В них пострадал 21 человек

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За прошедшие сутки на дорогах Краснодарского края сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 дорожно-транспортных происшествий. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

7 наездов на пешеходов случились в регионе, в них были травмированы 10 человек. В пяти случаях все произошло по вине граждан без автомобиля.

С участием мототехники произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, 6 человек получили ранения. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, все они случились по вине водителей мотто.

- За 29 октября инспекторы ДПС ГИБДД по Краснодарскому краю зарегистрировали 120 автоаварий с материальным ущербом, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краю.