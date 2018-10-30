2018-10-30T12:52:30+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС зафиксировали на территории Краснодарского края 16 ДТП

В них пострадал 21 человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Краснодарского края сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 дорожно-транспортных происшествий. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

7 наездов на пешеходов случились в регионе, в них были травмированы 10 человек. В пяти случаях все произошло по вине граждан без автомобиля.

С участием мототехники произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, 6 человек получили ранения. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, все они случились по вине водителей мотто.

- За 29 октября инспекторы ДПС ГИБДД по Краснодарскому краю зарегистрировали 120 автоаварий с материальным ущербом, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Здоровый образ жизни»
Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится
Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря
В Брюховецком районе бывший инспектор ДПС обвиняется в мошенничестве
На дорогах Краснодара приставы ловят должников
В Краснодаре ищут свидетелей смерти мужчины, которого нашли в водоеме на Восточно-Кругликовской
На дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДД
В Анапском районе три человека пострадали в ДТП
Бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука отпустили под домашний арест
В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей
Задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
В Темрюкском районе задержали мужчину, который из ревности сжег имущество
В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы в зоне паводков
Возобновлено движение грузовых поездов в Сочи
Завершилось расследование дела о краже в Курганинском районе
В Краснодаре во время пожара в доме погибли двое мужчин
Из-за ноябрьских праздников пенсию кубанцам принесут в другие дни
В Адыгее ущерб от паводка составил 3 миллиона рублей
На Кубани полностью восстановили электроснабжение после наводнения
На Кубани обнаружили вспышки африканской чумы свиней
Прокуратура Кубани проверяет условия содержания львицы, напавшей на девочку
На Кубани старшину присяжных осудят за любовь к преступнику