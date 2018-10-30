Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-30T13:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На Красной Поляне в пятницу, 14 декабря, планируют дать старт горнолыжному сезону.

- Подготовка уже началась, - сообщил заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский. - 6 ноября практически все подъемники на курорте «Роза Хутор» будут закрыты.

Предполагается, что туристы смогут опробовать трассы 14 декабря, а официальная церемония открытия катания пройдет 22 декабря.

Стоит сказать, погода на высоте уже по-настоящему зимняя. В начале октября горы на Красной Поляне покрылись снегом. Первый тонкий снежный покров традиционно подтаял, однако температура на высоте с каждым днем становится ниже. А это значит, что можно смело доставать лыжи, сноуборд и планировать поездку на Красную Поляну.