2018-10-30T13:12:15+03:00
Общество

Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря

Погода на высоте уже по-настоящему зимняя
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
22 декабря состоится праздник в честь начала катания.22 декабря состоится праздник в честь начала катания.
Изменить размер текста:

На Красной Поляне в пятницу, 14 декабря, планируют дать старт горнолыжному сезону.

- Подготовка уже началась, - сообщил заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский. - 6 ноября практически все подъемники на курорте «Роза Хутор» будут закрыты.

Предполагается, что туристы смогут опробовать трассы 14 декабря, а официальная церемония открытия катания пройдет 22 декабря.

Стоит сказать, погода на высоте уже по-настоящему зимняя. В начале октября горы на Красной Поляне покрылись снегом. Первый тонкий снежный покров традиционно подтаял, однако температура на высоте с каждым днем становится ниже. А это значит, что можно смело доставать лыжи, сноуборд и планировать поездку на Красную Поляну.

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Здоровый образ жизни»
Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится
Сотрудники ДПС зафиксировали на территории Краснодарского края 16 ДТП
В Брюховецком районе бывший инспектор ДПС обвиняется в мошенничестве
На дорогах Краснодара приставы ловят должников
В Краснодаре ищут свидетелей смерти мужчины, которого нашли в водоеме на Восточно-Кругликовской
На дорогах края за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 24000 нарушений ПДД
В Анапском районе три человека пострадали в ДТП
Бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука отпустили под домашний арест
В Архипо-Осиповке арестовали нелегальных жителей
Задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
В Темрюкском районе задержали мужчину, который из ревности сжег имущество
В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы в зоне паводков
Возобновлено движение грузовых поездов в Сочи
Завершилось расследование дела о краже в Курганинском районе
В Краснодаре во время пожара в доме погибли двое мужчин
Из-за ноябрьских праздников пенсию кубанцам принесут в другие дни
В Адыгее ущерб от паводка составил 3 миллиона рублей
На Кубани полностью восстановили электроснабжение после наводнения
На Кубани обнаружили вспышки африканской чумы свиней
Прокуратура Кубани проверяет условия содержания львицы, напавшей на девочку
На Кубани старшину присяжных осудят за любовь к преступнику