2018-10-30T13:37:27+03:00
Общество

Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится

Но только на три дня
Татьяна СМИРНОВА
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Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменитсяИз-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится
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- В связи с проведением железнодорожных работ на участке Горячий Ключ – Туапсе маршрут «Ласточки» Ростов – Туапсе сократят. С 30 октября по 1 ноября для поезда № 808 конечной станцией станет Горячий Ключ. На 30 и 31 октября изменится маршрут «Ласточки» Ростов - Горячий Ключ, на 31 октября и 1 ноября – Горячий Ключ – Ростов,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Стоит отметить тот факт, что если пассажир не может осуществить передвижение по сокращенному маршруту, возврат или переоформление билетов будет производиться без дополнительных затрат.

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