2018-10-30T15:17:49+03:00
Общество

Более 1,5 тысяч жертв наводнения уже поучили выплаты

Работы по оказанию материальной помощи пострадавшим продолжаются
Татьяна СМИРНОВА
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Более 1,5 тысяч жертв наводнения уже поучили выплатыБолее 1,5 тысяч жертв наводнения уже поучили выплаты
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- 1636 человек, пострадавших от стихийного бедствия, уже получили выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Общая сумма материальной помощи и компенсаций составила 63 млн рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Средства выплачиваются на основании оценки комиссии. Всего пострадавшими от потопа призвано 2501 домовладение, в них живут 6528 человек.

Сейчас работы по оказанию материальной помощи пострадавшим продолжаются.

Напомним, что 25 октября губернатор Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать в бюджете края 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим.

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