Более 1,5 тысяч жертв наводнения уже поучили выплаты
- 1636 человек, пострадавших от стихийного бедствия, уже получили выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Общая сумма материальной помощи и компенсаций составила 63 млн рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Средства выплачиваются на основании оценки комиссии. Всего пострадавшими от потопа призвано 2501 домовладение, в них живут 6528 человек.
Сейчас работы по оказанию материальной помощи пострадавшим продолжаются.
Напомним, что 25 октября губернатор Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать в бюджете края 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим.