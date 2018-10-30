Из-за ремонта железной дороги отменили «Ласточку» Майкоп-Адлер

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-30T15:22:37+03:00

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- Со 2 ноября по 1 января не буде ходить «Ласточка» Майкоп-Адлер. Это изменение не связано с паводками, оно плановое - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в ОАО «Кубань Экспресс-Пригород».

Также со 2 ноября по 25 декабря пригородные поезда Майкоп-Туапсе начнут ходить по новым условиям. Пассажиры будут доезжать до станции Гойтх, откуда до остановки Индюк - на автобусе, где снова пересядут на электричку и доберутся на ней до места назначения. Аналогично проходит и обратный путь. В связи изменится и расписание движения поездов.

Напомним, что между Майкопом и побережьем Черного моря восстановлено движение автобусов. Каждый день с вокзала отправляется рейс Астрахань-Сочи.