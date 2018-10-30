Сотрудники «Кубань-СПАС» проведут мастер-класс для волонтеров

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-30T16:46:33+03:00

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«Центр молодежных инициатив» обратился в университеты Краснодара с поиском добровольцев. Более 20 студентов захотели стать волонтерами.

- Для начала ребятам нужно изучить технику безопасности и правила использования туристического снаряжения. Наши сотрудники обучат ребят навыкам передвижения по горно-лесистой местности и основам поисково-спасательных работ, топографии и ориентированию на местности,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАСа».

Стоит отметить, что в «грибной сезон» очень часто теряются люди. Сотрудники «Кубань-СПАСа» ежедневно проводят операции по спасению заблудившихся, поэтому новые и молодые рабочие руки им не помещают.