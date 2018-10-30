2018-10-30T16:50:05+03:00
Общество

Пострадавшие от стихии кубанцы вовремя получат пенсию и пособия

Их доставят на машине во все разрушенные большой водой населенные пункты
Татьяна СМИРНОВА
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Пострадавшие от стихии кубанцы вовремя получат пенсию и пособияПострадавшие от стихии кубанцы вовремя получат пенсию и пособия
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- Многие почтовые отделения в местах бедствия введены в штатный режим работы. В районы, находящиеся в зоне потопления, пенсии и пособии будут доставлены передвижным отделением почтовой связи, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Напомним, что на прошлой неделе на Кубань обрушились сильнейшие осадки. В связи с этим началось наводнение, от которого пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а так же Сочи. Сейчас в местах потопа активно проводятся восстановительные работы.

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