В Краснодаре слушания по делу жены краснодарского «людоеда» Натальи Бакшеевой назначены на 2 ноября
Первое заседание по делу о «краснодарских каннибалах» пройдет в Прикубанском районном суде в пятницу, 2 ноября.
- На этом заседании планируется сформировать коллегию присяжных, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Известно также, что заседание будет проходить в закрытом режиме.
Напомним, перед фемидой предстанет пока только Наталья Бакшеева, которого обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины.
Что касается супруга Натальи Дмитрия Бакшеева, то он по-прежнему находится в специализированном лечебном учреждении. В сентябре у него обнаружили открытую форму туберкулеза. В московском Центре психиатрии и наркологии имени Сербского нет условий для содержания таких больных, поэтому мужчине пока не могут провести обязательную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ее сделали только Наталье, которую признали вменяемой.
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