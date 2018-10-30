2018-10-30T18:04:39+03:00
Происшествия

На Кубани арестовали директора цирка по делу о нападении львицы на четырехлетнюю девочку

Такое решение вынес Успенский районный суд
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Во вторник, 30 октября, стало известно об избрании меры пресечения 51-летнему директору цирка Андрею Манучеряну.

Подозреваемый по делу о нападении хищника на ребенка будет находиться под домашним арестом. Такое решение вынес Успенский районный суд.

Напомним, инцидент случился 28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными. хищница сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку. Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

Известно, что директор цирка Андрей Манучерян также дрессировал ту самую разъяренную львицу. Человек в цирковых кругах достаточно известный - на манеже он уже 38 лет, вместе с ним вступают еще жена и сын.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

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