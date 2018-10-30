2018-10-30T20:11:11+03:00
Звезды

В Краснодаре в День народного единства заработает музей «Россия – моя история»

Здесь жители города узнают всю историю государства с древнейших времен и до наших дней
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Краснодарской краевой библиотеки им. Пушкина.Фото: Краснодарской краевой библиотеки им. Пушкина.
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В воскресенье, 4 ноября, в краевом центре на улице Дзержинской около выставочного комплекса «Экспоград-Юг» заработает музей «Россия – моя история».

Этот парк станет одним из крупнейших в России. В огромном павильоне площадью 7,5 тысяч квадратных метров разместятся 11 веков государства - от Рюрика до Зимней Олимпиады в Сочи. Главная особенность краснодарского музея - исторические панорамы края, интересные факты о выдающихся кубанцах.

- Я уверен, что этот музей вызовет интерес у огромного количества жителей и гостей со всего края, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Наша задача не только обеспечить безопасность людей, но и тщательно продумать логистику, не допустить образования пробок.

Стоит сказать, подобные парки уже работают в 17 городах страны. Среди них – Якутск, Южно-Сахалинск, Пермь, Новосибирск, Нижний Новогород, Ставрополь, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург.

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