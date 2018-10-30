В Краснодаре пятый месяц разыскивают глухого 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-30T19:10:56+03:00

Он взял с собой барсетку, в которой лежали банковские карты, ушел из дома и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В краевом центре разыскивают без вести пропавшего 21-летнего Евгения Сергеевича Жайворон. Как стало известно, молодой человек жил в поселке Краснодарском.

31 мая 2018 года он вышел из дома, прихватив с собой барсетку, в которой лежали банковские карты, оформленные на его имя. С тех пор о местонахождении его неизвестно, на связь он до сих пор не вышел.

Ростом Евгений Жайворон около 170 сантиметров, среднего телосложения, с темными волосами, носит бороду и длинную челку.

- Пропавший страдает глухотой на оба уха, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару. - Возле левого глаза у парня шрам, на предплечье – татуировка в форме волка или собаки.

В день исчезновения Евгений был одет в черную футболку с рисунком голубого цвета в форме линий, светлые шорты и черные шлепанцы.

Если вы знаете, где находится Евгений, просьба сообщить по телефонам: 8 (861) 250-78-66 или 8-918-018-08-51.