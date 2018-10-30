В Краснодаре около школы №84 на улице Сормовской запретят стоянку авто
Краснодарских автомобилистов ожидают изменения в организации дорожного движения. В четверг, 20 декабря, на проезжей части улицы Сормовской, 197 в районе школы № 84 запретят стоянку автомобилей.
Такое решение вызвано стремлением избежать пробок, которые образуются из-за останавливающего транспорта.
- Для того, чтобы избежать заторов, минимизировать неудобства для водителей, у средней школы на этой улице установим дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На улице также появится знак «Работает эвакуатор». Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей в районе нового авторынка. Организация дорожного движения изменится с 1 декабря.
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