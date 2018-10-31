2018-10-31T08:03:59+03:00
Происшествия

Раненая львицей девочка из села Успенского находится в коме

У нее поврежден лицевой нерв
Ева Мур@kp_kuban
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Кадр видео, снятый очевидцемКадр видео, снятый очевидцем
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Четырехлетняя жительница села Успенского, раненая львицей во время циркового представления, находится в коме. Об этом журналистам рассказали ее родители. Медики ввели ее в это состояние медикаментозно.

Известно, что к печальным последствиям может привести то, что хищник повредил ребенку лицевой нерв, а значит, может пострадать мимика малышки. Более того, у нее травмирован позвоночник и голова.

Директор цирка, в котором произошло нападение животного на ребенка, отправлен под домашний арест. Разбирательство в жуткой трагедии продолжается.

Напомним, во время представления в селе Успенском львица вырвалась от дрессировщика, кинулась за ограждение и набросилась на четырёхлетнюю девочку. На видео, снятым одним из очевидцев трагедии, видно, как малышка слезает с мамы и поворачивается спиной к дикому животному.

С множественными рваными ранами ее доставили в реанимацию.

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