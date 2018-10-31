Раненая львицей девочка из села Успенского находится в коме
Четырехлетняя жительница села Успенского, раненая львицей во время циркового представления, находится в коме. Об этом журналистам рассказали ее родители. Медики ввели ее в это состояние медикаментозно.
Известно, что к печальным последствиям может привести то, что хищник повредил ребенку лицевой нерв, а значит, может пострадать мимика малышки. Более того, у нее травмирован позвоночник и голова.
Директор цирка, в котором произошло нападение животного на ребенка, отправлен под домашний арест. Разбирательство в жуткой трагедии продолжается.
Напомним, во время представления в селе Успенском львица вырвалась от дрессировщика, кинулась за ограждение и набросилась на четырёхлетнюю девочку. На видео, снятым одним из очевидцев трагедии, видно, как малышка слезает с мамы и поворачивается спиной к дикому животному.
С множественными рваными ранами ее доставили в реанимацию.