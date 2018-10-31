2018-10-31T09:36:27+03:00
Общество

В Анапе строится новый детский сад

Он рассчитан на 80 человек
Татьяна СМИРНОВА
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В Анапе строится новый детский садВ Анапе строится новый детский сад
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На улице Крымской в Анапе ведется строительство нового детского сада.

На первом этаже уже провели проводку, застеклили окна, на нем полным ходом идет внутренняя отделка. На втором – пока еще устанавливают железобетонные плиты.

Дошкольное учреждение рассчитано 80 человек.

В саду, кроме помещений для групп, будут спортивно-музыкальный зал, столовая, прогулочные веранды. На территории учреждения также предусмотрена комната для охраны, видеонаблюдение и противопожарное оборудование.

- В этом году завершится строительство сада, а в следующем - начнутся работы по обеспечению учреждения мебелью, оборудованием и оснащению территории всем необходимым. Мы хотим принять к себе маленьких анапчан как можно скорее,- сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» мер города-курорта Юрий Поляков.

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