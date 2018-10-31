В Анапе строится новый детский сад
На улице Крымской в Анапе ведется строительство нового детского сада.
На первом этаже уже провели проводку, застеклили окна, на нем полным ходом идет внутренняя отделка. На втором – пока еще устанавливают железобетонные плиты.
Дошкольное учреждение рассчитано 80 человек.
В саду, кроме помещений для групп, будут спортивно-музыкальный зал, столовая, прогулочные веранды. На территории учреждения также предусмотрена комната для охраны, видеонаблюдение и противопожарное оборудование.
- В этом году завершится строительство сада, а в следующем - начнутся работы по обеспечению учреждения мебелью, оборудованием и оснащению территории всем необходимым. Мы хотим принять к себе маленьких анапчан как можно скорее,- сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» мер города-курорта Юрий Поляков.