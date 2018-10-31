Количество пострадавших во время подтопления на Кубани увеличилось до 515

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-31T09:47:12+03:00

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Экстренные службы Краснодарского края озвучили новые данные по пострадавшим от наводнения, 25-25 октября. Сейчас эта цифра возросла до 515 человек. При этом 25 из них по-прежнему остаются в больницах, им оказывается врачебная помощь. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

На прошлой неделе на Кубань обрушились сильнейший ливень. В связи с этим началось наводнение, от которого пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а так же Сочи. Сейчас в местах потопа активно проводятся восстановительные работы.

Напомним, вчера, 30 октября, власти Туапсинского района отчитались, что во всех населенных пунктах, пострадавших в той или иной степени от стихии, налажено электроснабжение. Вода тоже есть уже почти во всех домах. Правда, употреблять ее в пищу пока не рекомендуют, пробы Роспотребнадзора показывают содержание вредных бактерий.