2018-10-31T09:47:12+03:00
Происшествия

Количество пострадавших во время подтопления на Кубани увеличилось до 515

25 человек находятся в больницах
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экстренные службы Краснодарского края озвучили новые данные по пострадавшим от наводнения, 25-25 октября. Сейчас эта цифра возросла до 515 человек. При этом 25 из них по-прежнему остаются в больницах, им оказывается врачебная помощь. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

На прошлой неделе на Кубань обрушились сильнейший ливень. В связи с этим началось наводнение, от которого пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а так же Сочи. Сейчас в местах потопа активно проводятся восстановительные работы.

Напомним, вчера, 30 октября, власти Туапсинского района отчитались, что во всех населенных пунктах, пострадавших в той или иной степени от стихии, налажено электроснабжение. Вода тоже есть уже почти во всех домах. Правда, употреблять ее в пищу пока не рекомендуют, пробы Роспотребнадзора показывают содержание вредных бактерий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани экс-полицейского будут судить за продажу "красивых номеров"
Этим летом более 1 миллиона автомобилей оформили на въезд и выезд в Россию
В Сочи загорелся дом
Пострадавшим от наводнения жителям Кубани выплатили около 63 млн рублей
Недельный марафон «Живой классики» пройдет в библиотеках Краснодарского края
В Сочи оштрафовали граждан закавказской республики
Двое краснодарцев остались без машин из-за долгов по кредитам
В краевой столице задержали похитителей бензина
В Краснодаре в честь юбилея авиационного училища пройдет воздушный парад
В Анапе строится новый детский сад
На Кубани построят лабораторию по диагностике опасных болезней сельхозживотных
Раненая львицей девочка из села Успенского находится в коме
В Краснодаре около школы №84 на улице Сормовской запретят стоянку авто
В Краснодаре в День народного единства заработает музей «Россия – моя история»
В Краснодаре пятый месяц разыскивают глухого 21-летнего парня
В Краснодаре закончили ремонт на участке улицы Гагарина
В Краснодаре задержали виновника разбойного нападения
На Кубани арестовали директора цирка по делу о нападении львицы на четырехлетнюю девочку
В Краснодаре слушания по делу жены краснодарского «людоеда» Натальи Бакшеевой назначены на 2 ноября
Пострадавшие от стихии кубанцы вовремя получат пенсию и пособия
Сотрудники «Кубань-СПАС» проведут мастер-класс для волонтеров
Из-за ремонта железной дороги отменили «Ласточку» Майкоп-Адлер
Более 1,5 тысяч жертв наводнения уже поучили выплаты
ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Здоровый образ жизни»
Из-за железнодорожных работ маршрут «Ласточек» Ростов-Туапсе изменится
Открытие горнолыжного сезона в Сочи запланировано на 14 декабря