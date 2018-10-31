2018-10-31T10:04:39+03:00
Общество

В Краснодаре в честь юбилея авиационного училища пройдет воздушный парад

3 ноября учреждению исполнится 80 лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре в честь юбилея авиационного училища пройдет воздушный парадВ Краснодаре в честь юбилея авиационного училища пройдет воздушный парад
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На этой неделе кубанское авиационное училище имени Анатолия Серова празднует юбилей. В его честь на краснодарском военном аэродроме состоится акция «Служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!».

Пройдет воздушный парад. Участие в мероприятии примут 20 экипажей, среди них и авиационная группа «Стрижи». Летчики устоят шоу в небе: покажут перестроение в воздухе и различные пилотажные фигуры.

- На мероприятии пройдет выставка самолетов, вертолетов и экипировки летчиков, также будут организованы пункты отбора на военную службу по контракту и полевая кухня,- об этом сообщает телеканал «Звезда».

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