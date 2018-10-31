2018-10-31T10:32:22+03:00
Происшествия

В краевой столице задержали похитителей бензина

Двое мужчин были арестованы сотрудниками Росгвардии
Александра ПОДУШКО
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Фото:пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото:пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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Ночью правоохранители патрулировали территорию, когда заметили мужчин, стоящих возле грузовика. Осветив лица граждан фарами, росгвардейцы заметили, что в бензобак машины вставлен шланг и рядом находятся канистры.

Увидев сотрудников полиции, мужчины хотели скрыться на припаркованном недалеко автомобиле. Однако им это не удалось, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии поймала злоумышленников, которые пытались оказать сопротивление.

Выяснилось, что задержанные 34-летний и 30-летний мужчины - жители Кубани. Один из них ранее уже был судим за разбой, вымогательства и кражи.

Сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу полиции. Они осмотрели автомобиль злоумышленников и обнаружили там канистры с топливом, шланги и газовый пистолет. Кто является владельцем этого имущества, мужчины пояснить не смогли.

- Расследование обстоятельств дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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