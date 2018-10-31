2018-10-31T11:07:32+03:00
Авто

Двое краснодарцев остались без машин из-за долгов по кредитам

АПК «Дорожный пристав» помог за несколько часов выявить девять должников
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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На временном посту полиции в районе хутора Ленина проходило совместное дежурство судебных приставов и сотрудников ГИБДД. При помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» они смогли выявить девять должников, двое – ушли с поста пешком.

Эта технология позволяет в автоматическом режиме на основе распознавания регистрационных знаков автомобилей проверять номера проезжающих машин. Правоохранители получают данные о владельцах из баз данных налоговой инспекции и службы судебных приставов.

АПК «Дорожный пристав» просигнализировал сотрудникам ГИБДД, что к временному посту приближается автомобиль марки Dodge. Выяснилось, что владелец иномарки задолжал по кредитам 456 тысяч рублей. Автомобиль остановили, судебные приставы наложили на него арест.

С машиной Daewoo произошла та же участь. Хозяин легковушки задолжал по кредитам, налогам и штрафам более чем на 900 тысяч. Иномарку отправили на штрафстоянку. Если неплательщик в течение 10 дней не обжалует арест, то его машину продадут в счет погашения долгов.

- Семь остальных должников получили квитанции на оплату в пятидневный срок имеющейся задолженности от пристава. Трое граждан погасили свои долги на месте, - рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

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