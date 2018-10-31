В Сочи оштрафовали граждан закавказской республики
- В районе поселка Нижняя Шиловка задержаны граждане одной из республик Закавказья. Выяснилось, что иностранцы прибыли в страну для заработка: они заливали бетон на одной из частных строек,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Также стало известно, что мужчины знали о том, что нарушают правила пограничного режима. Однако они посчитали, что работа продлится всего несколько дней, и решили, что смогут обойтись без пропусков.
Напомним, что для въезда в пограничную зону, иностранным гражданам обязательно иметь с собой не только документы, удостоверяющие личность, но и специальное разрешение.
За опрометчивое решение правонарушителям выписали штраф, который им назначил суд по ст. 18.2 КоАП РФ.