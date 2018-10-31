2018-10-31T11:21:45+03:00
Происшествия

В Сочи оштрафовали граждан закавказской республики

Они нарушили правила пограничного режима
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи оштрафовали граждан закавказской республикиВ Сочи оштрафовали граждан закавказской республики
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- В районе поселка Нижняя Шиловка задержаны граждане одной из республик Закавказья. Выяснилось, что иностранцы прибыли в страну для заработка: они заливали бетон на одной из частных строек,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Также стало известно, что мужчины знали о том, что нарушают правила пограничного режима. Однако они посчитали, что работа продлится всего несколько дней, и решили, что смогут обойтись без пропусков.

Напомним, что для въезда в пограничную зону, иностранным гражданам обязательно иметь с собой не только документы, удостоверяющие личность, но и специальное разрешение.

За опрометчивое решение правонарушителям выписали штраф, который им назначил суд по ст. 18.2 КоАП РФ.

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