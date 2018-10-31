Недельный марафон «Живой классики» пройдет в библиотеках Краснодарского края

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-31T11:38:33+03:00

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В России второй раз стартует неделя, которая посвящена подготовке к международному конкурсу юных чтецов - «Живая классика». В этом году партнерами марафона станут компания «Норникель» и ГК «Просвещение».

Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября в библиотеках Краснодарского края. Школьники, их родители, педагоги, методисты в течение недели вместе будут создавать литературное пространство, в которое каждый привнесет что-то новое. В рамках встреч пройдут лекции, мастер-классы, на которых подростки смогут определиться в своем читательском выборе.

- Каждый из нас помнит первую прочтенную книгу, эмоции, которые эта книга дала, поддержку, поводы задуматься. Неделя «Живой классики» наглядно демонстрирует, что литературное пространство нашей страны оживает, становится современным, пластичным и востребованным у детей и подростков. Наша задача – научить их использовать литературу и чтение максимально эффективно, мыслить шире и глубже, – прокомментировал первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

До 18 ноября областные, районные, школьные библиотеки края смогут присоединиться к акции, для этого нужно отправить заявку.

- Когда марафон «Живой классики» подойдет к концу, сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс на основе имеющегося книжного фонда. Это поможет чтецам в поисках оригинального текста для своих выступлений, - сообщили пресс-службе Фонда «Живая классика».