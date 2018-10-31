2018-10-31T12:15:27+03:00
Происшествия

Пострадавшим от наводнения жителям Кубани выплатили около 63 млн рублей

Более 1600 человек получили материальные компенсации
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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На прошлой неделе на Кубань обрушились сильные осадки. Из-за этого началось наводнение, от которого пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а так же Сочи. Ливневые дожди привели к тому, что затопило дома, дороги, оказались разрушенными объекты инфраструктуры, десятки поездов задержали. За помощью медиков обратились почти 400 человек. Сейчас в крае ведутся аварийно - восстановительные работы.

С 27 октября гражданам начали выплачивать компенсации. Тем, кто потерял часть имущества, должны выплатить по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, при полной утрате – по 100 тысяч. Каждый пострадавший от наводнения также может рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

- Сейчас 1636 жителей пострадавших регионов получили денежные компенсации, которые им полагаются. Всего им выплатили около 63 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для пострадавших в регионе был зарезервирован миллиард рублей. Также после случившегося Вениамин Кондратьев выступил с предложением законодательно обязать жителей страховать дома, построенные в зонах подтопления.

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