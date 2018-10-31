В Сочи загорелся дом

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-31T12:24:28+03:00

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- Утром 31 октября в селе Барановка Хостинского района произошел пожар. В 9:14 в службу помощи поступило сообщение о возгорании одноэтажного дома в Черешневом переулке. В 9:28 на место происшествия прибыла спасатели. В 10:15 пожар ликвидировали,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили сотрудники ГУ МЧС по Краснодарском краю.

Как удалось выяснить, общая площадь возгорания составила 60 кв. метров.

В тушении задействовали 11 сотрудников службы спасения и 3 единицы техники. Пострадавших в пожаре нет.