СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-31T12:33:56+03:00

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На Кубани экс-полицейского будут судить за продажу "красивых номеров". По версии следствия, инспектор ГИБДД и двое его коллег выдавали регистрационные знаки на автомобили за определенную мзду. Желающих на повторяющиеся цифры, буквы было много.

В итоге бывшие полицейские сколотили целый кооператив, где у каждого была своя роль. Кто-то подбирал красивые сочетания, а кто-то искал клиентуру.

- Три года назад в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов пришла женщина, чтобы поставить на учет свой автомобиль. Ей досталась востребованная у "покупателей" комбинация цифр и букв, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Сотрудники написали заявление от ее имени, что она отдает их на хранение в МРЭО. Потом они оформили их на другую машину.

Средняя стоимость "красивых" номеров варьировала у них от 30-ти до 50-ти тысяч рублей.

Особо взыскательным клиентам сотрудники оказывали услугу за 90 тысяч рублей.

В итоге преступники попались. Двоих участников "кооператива" уже осудили. Еще один бывший инспектор ГИБДД скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Но вскоре пришел в полицию с явкой с повинной.

Материалы дела направлены в суд.