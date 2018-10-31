2018-10-31T12:30:38+03:00
Общество

Этим летом более 1 миллиона автомобилей оформили на въезд и выезд в Россию

На российско-абхазской границе подвели итоги курортного сезона-2018
Татьяна СМИРНОВА
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На российско-абхазской границе подвели итоги курортного сезона-2018На российско-абхазской границе подвели итоги курортного сезона-2018
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- В Цандрипше состоялась встреча представителей пограничных служб России и Абхазии. Они подели итоги курортного сезона на российско-абхазской границе и выработали меры по улучшению условий отдыха для граждан,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Представители пограничных служб отметили, что в курортный сезон пассажирский и транспортный потоки значительно увеличиваются. В 2018 году впервые за историю международного трафика на выезд и въезд оформлено свыше 1 миллиона автомобилей (это на 5% больше, чем в 2017). А вот пассажирский поток сохранялся на прежнем уровне: в курортный сезон в обоих направлениях проследовало около 5 миллионов 700 тысяч человек.

Напомним, что встречи пограничных служб России и Абхазии проходят регулярно с 2011 года. Следующая конференция состоится в декабре в Сочи.

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