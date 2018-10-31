Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве уроженку Пятигорска

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-31T12:59:30+03:00

Женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет

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В дежурную часть МВД по Краснодару поступило сообщение о мошенничестве от продавца торговой точки, расположенной на территории кинозалов в развлекательном центре по улице Головатого. Правоохранительные органы выяснили, что во время оплаты товара злоумышленница показала продавцу пятитысячную купюру, отвлекла его беседой и спрятала деньги. Воспользовавшись невнимательность кассира, забрала сдачу (4 тысячи 700 рублей). Выявить недостачу удалось при расчете выручки.

Через несколько дней в отдел полиции поступило еще два сообщения о совершении аналогичного мошенничества в супермаркетах на улицах Красной и Клары Лучко. По камерам видеонаблюдения видно, что преступления совершала одна и та же женщина. На злоумышленницу составили ориентировку.

Удалось задержать предполагаемую преступницу. Ею оказалась ранее не судимая 29-летняя уроженка Пятигорска. Женщина призналась в совершении краж, пояснив, что деньги потратила на личные нужды.

Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Выяснилось, что недавно сотрудники полиции задержали сожителя злоумышленницы. Он совершал мошенничество по аналогичной схеме.